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21 июля 2021, 16:00 722

КСУ признал неконституционным штраф за нарушение прохождения "зеленого коридора" на границе

21 июля 2021, 16:00 722
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Фото из открытых источников
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Конституционный суд признал неконституционным штраф за нарушение процедуры прохождения "зеленого коридора" на границе.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КСУ

"По конституционной жалобе Одинцовой Елены Анатольевны относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности оспоренного предписания кодекса”, — говорится в сообщении.суда

Указанная норма предусматривает штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию товаров в случае нарушения установленного порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля.

КСУ граница штраф товары жалоба

 
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