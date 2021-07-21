КСУ признал неконституционным штраф за нарушение прохождения "зеленого коридора" на границе
Конституционный суд признал неконституционным штраф за нарушение процедуры прохождения "зеленого коридора" на границе.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КСУ
"По конституционной жалобе Одинцовой Елены Анатольевны относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности оспоренного предписания кодекса”, — говорится в сообщении.суда
Указанная норма предусматривает штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию товаров в случае нарушения установленного порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля.
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