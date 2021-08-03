ЕСПЧ открыл производство по иску Медведчука против Украины

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Европейский суд по правам человека открыл производству по иску нардепа Виктора Медведчука против Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook нардепа Рената Кузьмина

Суд открыл производство по обращению Медведчука относительно содержания его под домашним арестом и других фактов, которые по мнению парламентария нарушают его основополагающие прав и свобод.

В опубликованном Кузьминым уведомлении ЕСПЧ сообщается, что суд рассмотрит ходатайство о приоритетном рассмотрении дела при первой возможности. Также отмечается, что на первоначальном этапе дело будет рассматриваться в письменной форме.

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма.

20 мая Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Сам он, по данным, озвученным СБУ на пресс-конференции 11 мая, выехал в Россию. По словам же Медведчука, его коллега по фракции уехал на лечение в Беларусь. 13 июля тот же суд арестовал имущество Козака. До сих пор Козак в Украину не вернулся.

В свою очередь оставшегося в Украине Медведчука сначала отправили под домашний арест, а впоследствии двухмесячный срок этой меры пресечения был продлен до 7 сентября.