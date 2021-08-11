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11 августа 2021, 09:41 13

Начальник полиции Киева Крищенко подал в отставку - рапорт уже удовлетворили

11 августа 2021, 09:41 13
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Фото: из открытых источников
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Начальник Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил о том, что уходит со своей должности. Рапорт об отставке удовлетворили еще вчера

Как передает RegioNews, об этом Крищенко написал в Facebook.

Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более чем пять с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, порой трагедий и неудач и часто - успехов", - написал Крищенко.

Он также поблагодарил каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу.

О своих планах на дальнейшую службу или работу Крищенко не сообщил.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке. Спикер столичной полиции это опровергла, однако глава Нацполиции Игорь Клименко лишь напомнил, что вопрос увольнения руководителя столичной полиции в компетенции министра внутренних дел.

Нацполиция должность отставка полиция Киев

 
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