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25 августа 2021, 15:37 49

На Луганщине мужчина врезался в электроопору и обесточил сотни домов

25 августа 2021, 15:37 49
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Фото из открытых источников
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В городе Сватово, что в Луганской области, мужчина наехал на электроопору, из-за чего без электричества остались сотни домов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Луганской области.

66-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Машина перевернулась на бок и влетела на территорию частного домовладения.

Из-за ДТП обесточены около 100 частных домов и один магазин. Сейчас работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Водитель госпитализирован в районную больницу.

Напомним, недавно в Киеве мужчина на авто влетел в бетонное ограждение.

Украина полиция Луганщина электричество Луганская область

 
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