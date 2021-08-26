Оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор
Пророссийские войска накануне вечером обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе, что на Донбассе
Как сообщили в Донецкой областной государственной администрации, пострадавших в результате инцидента не было, пишет RegioNews.
Боевики произвели два выстрела из АГС-17 в сторону Майского около 18:40. Боеприпасы попали во двор по адресу ул.Центральна, дом № 4.
"Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждены стекла в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе в День независимости от обстрелов погиб украинский военный.
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