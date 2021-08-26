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Оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор
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26 августа 2021, 12:59

Оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор

26 августа 2021, 12:59
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Фото из открытых источников
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Пророссийские войска накануне вечером обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе, что на Донбассе

Как сообщили в Донецкой областной государственной администрации, пострадавших в результате инцидента не было, пишет RegioNews.

Боевики произвели два выстрела из АГС-17 в сторону Майского около 18:40. Боеприпасы попали во двор по адресу ул.Центральна, дом № 4.

"Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждены стекла в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в День независимости от обстрелов погиб украинский военный.

ООС война Украина обстрел Донбасс

 
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