Президент предлагает ввести в Украине еще один праздничный выходной
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает введение еще одного праздничного выходного в Украине
Как пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт Рады, он может появиться 28 июля - в День украинской государственности.
Проект закона предусматривает внесение изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности.
Документ внесен в парламент 25 августа и определен президентом как неотложный.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства парламента.
Напомним, ранее Зеленский спровоцировал скандал, сфотографировавшись в вышиванке, очень похожей на косоворотку.
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