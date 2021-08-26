Президент предлагает ввести в Украине еще один праздничный выходной

Фото: сайт офиса президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает введение еще одного праздничного выходного в Украине

Как пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт Рады, он может появиться 28 июля - в День украинской государственности.

Проект закона предусматривает внесение изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности.

Документ внесен в парламент 25 августа и определен президентом как неотложный.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства парламента.

Напомним, ранее Зеленский спровоцировал скандал, сфотографировавшись в вышиванке, очень похожей на косоворотку.