Андрей Шевченко уволен с должности посла Украины в Канаде

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента на сайте главы государства.

Освободить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству, - указано в документе.

Шевченко был назначен на должность посла в Канаде указом президента Украины Петра Порошенко в сентябре 2015 года. До этого был народным депутатом Верховного Совета V, VI и VII созывов.

Как сообщалось, ранее Зеленский провел новые кадровые назначения в ВСУ.

Еще раньше Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО.