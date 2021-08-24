Порошенко облили зеленкой
Пятого президента Украины Петра Порошенко сегодня облили зеленкой после Марша защитников в Киеве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, когда Порошенко направлялся в Кабмин.
На видео видно, что после нападения Порошенко подошел к копам, сел в полицейскую машину машину и уехал с правоохранителями с места происшествия.
Впоследствии Telegram-канал сообщил, что полиция задержала мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой.
Как сообщалось, в столице произошли и другие инциденты на протяжении праздника: самоподжог и залитие краской флагштока возле КГГА.
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