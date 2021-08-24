Порошенко облили зеленкой

Скриншот из видео

Пятого президента Украины Петра Порошенко сегодня облили зеленкой после Марша защитников в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, когда Порошенко направлялся в Кабмин.

На видео видно, что после нападения Порошенко подошел к копам, сел в полицейскую машину машину и уехал с правоохранителями с места происшествия.

Впоследствии Telegram-канал сообщил, что полиция задержала мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой.

Как сообщалось, в столице произошли и другие инциденты на протяжении праздника: самоподжог и залитие краской флагштока возле КГГА.