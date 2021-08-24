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24 августа 2021, 18:01 12

Порошенко облили зеленкой

24 августа 2021, 18:01 12
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Скриншот из видео
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Пятого президента Украины Петра Порошенко сегодня облили зеленкой после Марша защитников в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, когда Порошенко направлялся в Кабмин.

На видео видно, что после нападения Порошенко подошел к копам, сел в полицейскую машину машину и уехал с правоохранителями с места происшествия.

Впоследствии Telegram-канал сообщил, что полиция задержала мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой.

Как сообщалось, в столице произошли и другие инциденты на протяжении праздника: самоподжог и залитие краской флагштока возле КГГА.

Петр Порошенко президент инцидент полиция

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