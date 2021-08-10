Зеленский провел новые кадровые назначения в ВСУ

Фото: president.gov.ua

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных Сил – генерал-майора Николая Олещука, командующего десантно-штурмовой войск - полковника Максима Миргородского", - заявил президент.

Кроме того, приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля.

"Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт. Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", - добавил Зеленский.

По словам президента, все новоназначенные руководители были участниками боевых действий на Донбассе, а большинство имеет награды за мужество и самоотверженность стране.

Напомним, ранее Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил и назначил на это место генерал-майора Валерия Залужного.

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