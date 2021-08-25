Андрій Шевченко звільнений з посади посла України в Канаді

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Шевченка з посад посла України в Канаді та представника України при Міжнародній організації цивільної авіації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ президента на сайті глави держави.

Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом, - зазначено в документі.

Шевченко був призначений на посаду посла в Канаді указом президента України Петра Порошенка у вересні 2015 року. До цього був народним депутатом Верховної Ради V, VI і VII скликань.

Як повідомлялося, раніше Зеленський провів нові кадрові призначення у ЗСУ.

Ще раніше Зеленський здійснив кадрові зміни в РНБО.