Андрій Шевченко звільнений з посади посла України в Канаді
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Шевченка з посад посла України в Канаді та представника України при Міжнародній організації цивільної авіації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ президента на сайті глави держави.
Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом, - зазначено в документі.
Шевченко був призначений на посаду посла в Канаді указом президента України Петра Порошенка у вересні 2015 року. До цього був народним депутатом Верховної Ради V, VI і VII скликань.
Як повідомлялося, раніше Зеленський провів нові кадрові призначення у ЗСУ.
Ще раніше Зеленський здійснив кадрові зміни в РНБО.
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