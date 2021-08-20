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20 августа 2021, 18:38 18

СНБО ввел санкции против нардепа Деркача, Шария и Гужвы

20 августа 2021, 18:38 18
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Фото из открытых источников
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Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против нардепа Андрея Деркача, а также журналистов Анатолия Шария и его жены Ольги, а также главного редактора интернет-издания "Страна ua" Игоря Гужвы.

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

По его словам, санкции против Деркача введены, в частности в связи с санкциями США против него.

На вопрос, почему введены санкции против Игоря Гужвы, Анатолия Шария и его жены, Данилов отметил, что решение было принято на основании документов СБУ не раскрывая деталей.

"Введенные санкции против Деркача и еще группы лиц, которые были под санкциями США ... Все ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам - также под санкциями", - заявил он.

санкции СНБО журналисты

 
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