СНБО ввел санкции против нардепа Деркача, Шария и Гужвы
Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против нардепа Андрея Деркача, а также журналистов Анатолия Шария и его жены Ольги, а также главного редактора интернет-издания "Страна ua" Игоря Гужвы.
Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов
По его словам, санкции против Деркача введены, в частности в связи с санкциями США против него.
На вопрос, почему введены санкции против Игоря Гужвы, Анатолия Шария и его жены, Данилов отметил, что решение было принято на основании документов СБУ не раскрывая деталей.
"Введенные санкции против Деркача и еще группы лиц, которые были под санкциями США ... Все ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам - также под санкциями", - заявил он.
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