Данилов рассказал, как в Украине будут бороться с вырубкой лесов

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"С учетом того, что лес является нашим достоянием, но лес - это также сырье для промышленности. Я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон словосочетание "промышленный лес". Мы должны дать бизнесу возможность, чтобы он для себя закладывал именно промышленные участки леса. Чтобы мы четко понимали, что это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя, чтобы можно было использовать", - отметил Данилов.

При этом он указал, что в Украине есть территории, на которых можно выращивать лес.

"Когда Владимир Александрович сделал заявление, что нам надо миллиард деревьев за три года посадить - речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, "сегодня у нас лесная отрасль - это отрасль кумовства".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за "черных" рубок леса Украина в этом году потеряла четверть миллиарда гривен.