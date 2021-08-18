Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа по "Крымской платформе"

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады на 23 августа в отношении "Крымской платформы"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook спикера председателя парламента Ольги Туний, которая выложила копию распоряжения.

На сессии будет рассматриваться проект постановления "об Обращении Верховной Рады Украины к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации" (№ 5775). Начало сессии запланировано на 16.00.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский инициировал 23 августа внеочередную сессию для рассмотрения собственного законопроекта "о большом Государственном Гербе".

24 августа планируется торжественное заседание, где не предусмотрено принятие решений.