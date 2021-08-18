11:59  18 августа
Киевлян будут прививать от коронавируса в автобусе
11:51  18 августа
Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта"
08:09  18 августа
За сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений: оккупанты били из минометов, есть раненый
UA | RU
UA | RU
18 августа 2021, 12:29 12

Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа по "Крымской платформе"

18 августа 2021, 12:29 12
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады на 23 августа в отношении "Крымской платформы"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook спикера председателя парламента Ольги Туний, которая выложила копию распоряжения.

На сессии будет рассматриваться проект постановления "об Обращении Верховной Рады Украины к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации" (№ 5775). Начало сессии запланировано на 16.00.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский инициировал 23 августа внеочередную сессию для рассмотрения собственного законопроекта "о большом Государственном Гербе".

24 августа планируется торжественное заседание, где не предусмотрено принятие решений.

спикер Верховная Рада заседание сессия Крымская платформа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram