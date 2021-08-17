В Кабмине назвали условия проведения выборов на деоккупированных территориях

Фото из открытых источников

Кабинет Министров предлагает провести выборы на деоккупированных территориях при условии невмешательства в избирательный процесс Российской Федерации, а также возможности для всех участников избирательного процесса проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", текст которого обнародован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить:

1) недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

2) соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

3) соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

4) свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле - и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на освобожденных территориях;

5) безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, других международных организаций и иностранных государств.

Напомним, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниекно не исключил, что местные выборы в отдельных общинах Донбасса могут состоятся весной 2022