12:02  17 августа
Разумков пригласил Зеленского на торжественное заседание ВР
10:27  17 августа
В Украине одна область не соответствует "зеленой" зоне карантина
14:25  17 августа
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
17 августа 2021, 13:48 7

В Кабмине назвали условия проведения выборов на деоккупированных территориях

17 августа 2021, 13:48 7
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров предлагает провести выборы на деоккупированных территориях при условии невмешательства в избирательный процесс Российской Федерации, а также возможности для всех участников избирательного процесса проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", текст которого обнародован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить:

1) недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

2) соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

3) соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

4) свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле - и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на освобожденных территориях;

5) безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, других международных организаций и иностранных государств.

Напомним, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниекно не исключил, что местные выборы в отдельных общинах Донбасса могут состоятся весной 2022

выборы Кабмин РФ Верховная Рада агитация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua