В Кабмине заговорили о размещении войск США в Украине

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Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещение в Украине американской системы противовоздушной обороны и войск США

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Министерства реінтреграції

По словам Резникова, украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения.

"Важным является расширение пакет безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил противовоздушной безопасности (ПВО - ред.), даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал он.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе его придется отгородить "стеной", но это решение должен поддержать народ на референдуме