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05 августа 2021, 11:50 17

Рада осенью заслушает главу СБУ и министра обороны - Корниенко

05 августа 2021, 11:50 17
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Верховная Рада осенью заслушает отчеты главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и министра обороны Андрея Тарана

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Цензор

"Баканова, Тарана и некоторых других силовиков мы будем вызывать в Верховную Раду и заслушивать осенью. Тем более, по графику должны быть ежегодные отчеты. Доживем до осени, откроем парламент и посмотрим, как здесь работать в рамках регламента", - отметил лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко

В то же время депутат не считает, что Андрей Таран близок к отставке.

"Не думаю, что прямо сейчас "шатается" под ним кресло. Но когда происходят такие кадровые изменения, как по его заместителям, то появляется возможность еще раз переосмыслить свою работу и лучше ее наладить", - резюмировал Корниенко

Напомним, что в конце июля представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский назвал условие увольнения министра обороны

"Во-первых, здесь надо вспомнить недавние отставки заместителей министра обороны. Эти изменения являются звеньями одной цепи, потому что к господину Тарану также есть вопросы. И если в ближайшее время мы не увидим синергии, то я не исключаю, что следующим вопросом может встать вопрос министра обороны, если не будет качественных изменений в этой сфере. если результата нет, несмотря на вотум доверия, то, конечно, такие лица должны быть уволені, чтобы более квалифицированные менеджеры обеспечили выполнение задач функций государства ", - подчеркнул он

Вместе с тем член комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук заметила, освобождение Андрея Тарана не обсуждается

СБУ Минобороны отставка Верховная Рада отчет

 
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