В Украине женщина впервые возглавила одно из командований ВСУ

Фото: Минобороны

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, назначенной на должность одного из командований Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, Главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Остащенко родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины. Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также закончила ряд курсов в армиях стран НАТО.

Напомним, на днях Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил и назначил на это место генерал-майора Валерия Залужного.