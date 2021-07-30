В Украине женщина впервые возглавила одно из командований ВСУ
Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, назначенной на должность одного из командований Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, Главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Остащенко родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины. Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также закончила ряд курсов в армиях стран НАТО.
Напомним, на днях Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил и назначил на это место генерал-майора Валерия Залужного.