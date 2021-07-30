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30 июля 2021, 16:30 694

В Украине женщина впервые возглавила одно из командований ВСУ

30 июля 2021, 16:30 694
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Фото: Минобороны
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Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, назначенной на должность одного из командований Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, Главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Остащенко родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины. Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также закончила ряд курсов в армиях стран НАТО.

Напомним, на днях Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил и назначил на это место генерал-майора Валерия Залужного.

Украина Минобороны военные армия ВСУ

 
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