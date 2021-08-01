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01 августа 2021, 12:38

В трех областях Украины проходят повторные выборы в местные советы

01 августа 2021, 12:38
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Фото: из открытых источников
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В Черновицкой, Николаевской и Волынской областях в воскресенье, 1 августа, проходят повторные выборы депутатов местных советов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, проходят повторные выборы депутатов местных советов, решение о проведении которых приняли соответствующие территориальные избирательные комиссии.

В частности, в Черновицкой области выборы проходят в двух селах: в Недобоевцах Днестровского района сегодня выбирают депутатов сельского совета в БВО № 2, № 4 и № 5. Кроме того, сегодня продолжаются выборы депутатов Рукшинского сельского совета Днестровского района области в БВО № 1 и № 5.

В Николаевской области крестьяне будут выбирать депутата Степовского сельского совета Николаевского района по БВО №7, а на Волыни депутата Самаровского сельского совета Ковельского района Волынской области в БВО № 3.

Голосование продлится до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" определилась с вероятным кандидатом на довыборах в Раду на Черкасщине.

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