Порошенко сокращает отставание от Зеленского - опрос

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Если бы выборы президента Украины прошли в конце июля 2021 года, то в первом туре победил бы действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на соцопрос группы "Рейтинг"

По данным социологов, Главу государства поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. В сравнение с началом месяца (29,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.

13,4% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в начале июля - 13,4%). Замкнула бы тройку призеров Юлия Тимошенко – 11,4% (в начале месяца - 11,3%). 10,1% проголосовали бы за Юрия Бойко (в начале июля 12,5%).

Еще 7,8% поддержали бы Игоря Смешко, 6,1% - за Владимира Гройсмана, 6,0% - за Евгения Мураева, 4,1% - за Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, что в июне по данным Центра Разумкова Зеленского готовы были поддержать 32% граждан