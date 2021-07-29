Ткаченко отрицал возможность своей отставки осенью

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НВ

"Вы знаете, я взял за привычку уже много лет не комментировать слухи, поэтому комментариев не будет", — сказал министр.

По его словам, никаких серьезных разговоров по этому поводу ни с руководством фракции, ни парламента, ни Офис президента, ни Кабмина не было.

Ткаченко добавил, что при назначении на пост у него был разговор с президентом о KPI [ключевые показатели эффективности], которые он должен продемонстрировать.

По мнению министра со своими обязанностями он спраляется на 80%.

"Имею ввиду ключевые направления, которые мы определили с президентом-большая реставрация, Путешествуй по Украине, экосистема креативных индустрий, диджитализация и информационная безопасность", — добавил Ткаченко.

Напомним, что нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура называл Ткаченко среди министров, которые рискуют осенью остаться без портфеля.