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29 июля 2021, 11:31 3

Ткаченко отрицал возможность своей отставки осенью

29 июля 2021, 11:31 3
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отрицает возможность собственной отставки осенью

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НВ

"Вы знаете, я взял за привычку уже много лет не комментировать слухи, поэтому комментариев не будет", — сказал министр.

По его словам, никаких серьезных разговоров по этому поводу ни с руководством фракции, ни парламента, ни Офис президента, ни Кабмина не было.

Ткаченко добавил, что при назначении на пост у него был разговор с президентом о KPI [ключевые показатели эффективности], которые он должен продемонстрировать.

По мнению министра со своими обязанностями он спраляется на 80%.

"Имею ввиду ключевые направления, которые мы определили с президентом-большая реставрация, Путешествуй по Украине, экосистема креативных индустрий, диджитализация и информационная безопасность", — добавил Ткаченко.

Напомним, что нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура называл Ткаченко среди министров, которые рискуют осенью остаться без портфеля.

Кабмин министр Офис президента Слуга народа президент

 
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