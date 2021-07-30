Закарпатский облсовет переформатировался: уволены два заместителя председателя и избран один новый

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сусильне.Закарпатье.

Решение о досрочном прекращении их полномочий поддержали 35 депутатов на втором пленарном заседании третьей сессии Закарпатского областного совета 29 июля.

Первого заместителя Андрея Шекеты и заместителя Дениса Мана на заседании третьей сессии Закарпатского облсовета в зале не было. На сессии полным составом не явились 3 фракции: "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Родное Закарпатье".

Шекета и Ман проработали на должностях заместителей председателя Закарпатского облсовета почти 8 месяцев. Сейчас они остаются депутатами облсовета.

На предыдущем заседании было принято решение о переформатировании комиссий, что в свою очередь повлияло на формирование такого органа как президиум областного совета. Это решение о комиссии сейчас находится на рассмотрении в суде. Мы считаем, что оно было принято с рядом нарушений и может быть признано незаконным. Поэтому мы не участвовали в этом заседании. Это было наше политическое решение. И так же я понимаю, что это было такое же политическое решение наших коллег по сессионному залу с "Родного Закарпатья" и "Европейской Солидарности", — рассказал Андрей Шекета.

Денис Ман сказал, что увольнение не означает, что они перестают работать.

В сессионном зале продолжаем свою работу. Мы видим, как непрофессионально сегодня проведена сессия. Списывается это почему-то на технические ошибки. Считаю, что стоит подарить председателю областного совета регламент, - отметил Ман.

Председатель облсовета Алексей Петров прокомментировал ситуацию после завершения сессии.

Политическая ситуация в области постоянно трансформируется. Мы ищем улучшения, мы ищем больше устойчивости. Мы ищем возможности голосовать за острые социальные вопросы жизнеобеспечения нашего края. Наверное, не все депутаты имели желание, возможность физически принимать и приобщаться к этому вопросу, а потому было принято решение относительно такого, как мы говорили переформатирования или расширения коалиций, — рассказал Алексей Петров.

На сессии также избрали нового заместителя председателя облсовета-это Василий Иванчо из фракции"За будущее". Вакантной пока является должность первого заместителя.

Политолог Михаил Шелемба считает: ее может занять один из кандидатов от фракции "КМКС" Партия венгров Украины". По его мнению, таким образом завершают формирование нового большинства в облсовете. Говорит: речь идет о приходе к власти людей, которые с декабря прошлого года были в оппозиции.

Как сообщалось, в мае НАБУ объявило подозрение брату депутата Закарпатского облсовета Каськива.