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26 июля 2021, 16:42 24

В Коростене напали и ограбили депутата от "Слуги народа"

26 июля 2021, 16:42 24
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Фото из открытых источников
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В Коростене Житомирской области избили и ограбили депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского

Об этом сообщили в пресс-службе партии, пишет RegioNews.

Нападение на политика произошло вечером 24 июля. Тогда трое неизвестных молодых людей напали на Недашковского и его жену, когда те шли домой. Также у депутата отобрали сумку с документами и деньгами. В партии считают, это связано с депутатской деятельностью.

Нападавших уже задержали, все они – местные жители. У депутата диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Напомним, что 30 марта на Недашковского также было совершено нападение.

коронавирус Украина политика Житомир нападение

 
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