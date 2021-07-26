В Коростене напали и ограбили депутата от "Слуги народа"
В Коростене Житомирской области избили и ограбили депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского
Об этом сообщили в пресс-службе партии, пишет RegioNews.
Нападение на политика произошло вечером 24 июля. Тогда трое неизвестных молодых людей напали на Недашковского и его жену, когда те шли домой. Также у депутата отобрали сумку с документами и деньгами. В партии считают, это связано с депутатской деятельностью.
Нападавших уже задержали, все они – местные жители. У депутата диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.
Напомним, что 30 марта на Недашковского также было совершено нападение.
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