В Коростене напали и ограбили депутата от "Слуги народа"

Фото из открытых источников

В Коростене Житомирской области избили и ограбили депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского

Об этом сообщили в пресс-службе партии, пишет RegioNews.

Нападение на политика произошло вечером 24 июля. Тогда трое неизвестных молодых людей напали на Недашковского и его жену, когда те шли домой. Также у депутата отобрали сумку с документами и деньгами. В партии считают, это связано с депутатской деятельностью.

Нападавших уже задержали, все они – местные жители. У депутата диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Напомним, что 30 марта на Недашковского также было совершено нападение.