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28 июля 2021, 14:17 572

Кабмин согласовал смену главы Черниговщины

28 июля 2021, 14:17 572
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров согласовал назначение Вячеслава Чауса председателем Черниговской областной государственной администрации.

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Чаус станет главой области после подписания соответствующего указа Президентом Украины. Сейчас область возглавляет жена бывшего главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко.

Напомним, что накануне Руслан Хомчак был уволен с должности главкома ВСУ и назначен первым заместителем секретаря СНБО. Коваленко после данного решения называли претенденткой на увольнение.

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Кабмин увольнение ВСУ ОГА правительство

 
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