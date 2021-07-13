Зеленский заявляет, что у отдельных депутатов ВР есть несколько паспортов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что у отдельных депутатов Верховной Рады есть несколько гражданств.

Как пишет Regionews со ссылкой на Укринформ об этом Глава государства заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика"

"Я знаю, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте еще осталось другое гражданство, это не является вопросом сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим очень сильно работаем. Если они граждане Украины, они должны быть гражданами Украины, а не нескольких стран и обладателями нескольких гражданств или паспортов", - отметил Зеленский.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду кого-то конкретно Зеленский отметил: "Я уже, честно говоря, где-то год ни на что не намекаю, а говорю то, что думаю".

Напомним, что в марте президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО по двойному гражданству

Оно пересматривает, что украинцам, имеющим гражданство других государств, хотят запретить занятие должностей в органах государственной власти.