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22 июля 2021, 13:34 23

Суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского относительно возможной госизмены из-за " вагнеровцев"

22 июля 2021, 13:34 23
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Шевченковский районный суд Киева обязал государственное бюро расследований начать досудебное расследование относительно возможного совершения Президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением государственной измены из-за срыва операции по задержанию членов "ЧВК Вагнера"

Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Суспільне".

Заявление о совершении преступления Зеленским в ГБР подала группа лиц, среди которых экс-депутат Андрей Тетерук. Однако правоохранители проигнорировали ее в этом и поэтому заяники пошли в суд с жалобой на бездействие ГБР с требованием начать расследование.

Суд удовлетворил жалобу в полном объеме

"Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предусматривает украинское законодательство, а следовательно: нашему заявление о совершении уголовного правонарушения по статье 112 "государственная измена" зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований", — рассказал один из заявителей Андрей Тетерук

Предыдущее заседание по делу было отложено, поскольку на него не пришел следователь ГБР.

Напомним, что 29 июля 2020 года возле Минска задержали 33 членов ЧВК "Вагнера". Украина заявила, что среди "вагнеровцев" есть 28 человек, причастных к военным преступлениям на Донбассе и СБУ собрала достаточно доказательств. Офис генпрокурора направил в Белоруссию официальный запрос об экстрадиционном аресте задержанных "вагнеровцев". Ответ ОГПУ не получил.

Через неделю после украинского запроса Беларусь отдала 32 "вагнеровцев" России. В офисе президента восприняли это"с досадой". Позже Путин назвал размещение " вагнеровцев "в Беларуси"спецоперацией США".

Власти длительное время опровергали причастность Украины к спецоперации, однако недавно Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из телеканалов заявил, что предупредил Лукашенко о "вагнеровцах"

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