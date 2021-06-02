Иностранцам, воевавшим в ООС, упростят получение гражданства Украины

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Кабинет Министров на заседании 2 июня согласовал проект закона, которым упрощается процедура получения украинского гражданства иностранцам, которые воевали в зоне ООС на Донбассе

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Документ предлагает упростить порядок получения гражданства Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или несут службу в Вооруженных Силах Украины или участвовали в АТО на Донбассе.

Это касается также граждан России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на упрощенный порядок могут претендовать иностранцы, принятие в гражданство которых представляет государственный интерес для Украины.

Нововведение будет действовать также, если в представлении на имя президента содержатся сведения о том, что иностранец непосредственно участвовал в ООС на Донбассе по обеспечению территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет упростить выдачу паспортов жителям ОРДЛО и Крыма.