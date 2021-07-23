Президент назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Новым главой Службы внешней разведки Украины стал Александр Литвиненко, который на этом посту заменил Валерия Кондратюка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента на официальном сайте главы государства.
Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
Перед этим Зеленский своим указом уволил Александра Литвиненко с предыдущей должности - директора Национального института стратегических исследований.
О причинах увольнения Валерия Кондратюка в указе президента не сообщается.
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