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23 июля 2021, 13:22 11

Президент назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

23 июля 2021, 13:22 11
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Фото: из открытых источников
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Новым главой Службы внешней разведки Украины стал Александр Литвиненко, который на этом посту заменил Валерия Кондратюка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента на официальном сайте главы государства.

Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Перед этим Зеленский своим указом уволил Александра Литвиненко с предыдущей должности - директора Национального института стратегических исследований.

О причинах увольнения Валерия Кондратюка в указе президента не сообщается.

Напомним, что 13 июля Зеленский уволил Анну Янишену с должности председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области.
президент указ назначение разведка Владимир Зеленский

 
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