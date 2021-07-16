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16 июля 2021, 18:59 9

СНБО ввел санкции против 9 человек из списков Минфина США

16 июля 2021, 18:59 9
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 9 человек из списков Минфина США. В отношении других фигурантов такое решение будет принято в случае необходимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинга в Киеве.

Предыдущее решение касалось 100 человек, осталось 26. Сегодня мы приняли решение по 9 человек. по другим лицам работаем, - сказал Данилов.

По его словам, на следующих заседаниях СНБО, если возникнет такая необходимость, то санкции в отношении других фигурантов из списка Минфина США будут введены.

Как сообщалось, 7 июля СНБО ввел санкции против 100 украинцев вслед за Минфином США. Граждане Украины, которые находятся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США, попали в санкционный список СНБО.

СНБО санкции США Алексей Данилов Минфин

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