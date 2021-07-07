СНБО ввел санкции против 100 украинцев вслед за Минфином США

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Украинцы находящиеся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США, попали и в санкционный список СНБО

Как передает RegioNews, об этом отметил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "24 канала".

По данным Данилова, в Соединенных Штатах ввели санкции в целом против 134 граждан Украины, а 130 из них попали под ограничения Минфина.

"Установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 3 умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных, мы получаем дополнительную информацию от партнеров", - сказал он.

Отмечается, что санкции были введены на последнем заседании СНБО.

Осталось еще 27. Мы с ними сейчас разбираемся", - добавил Данилов.

Ранее сообщалось, что по инициативе СБУ были заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", которые попали под санкции СНБО.