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14 июля 2021, 14:40 9

СБУ вызвала на допрос по делу "Харьковских соглашений" партнера Коломойского, Бойко и еще трех депутатов

14 июля 2021, 14:40 9
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Служба безопасности Украины вызывает на допрос в рамках расследования дела по "Харьковским соглашениям" пятерых народных депутатов.

Как пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ, в разделе "повестки" на официальном ресурсе спецслужбы сообщается, что Юрий Бойко вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борту и Сергей Ларин - 20 июля, партнер бизнесмена Игоря Коломойского, Игорь Палица, Дмитрий Шпенов вызваны повестками в СБУ на 19 июля.

Все парламентарии были вызваны на допрос по дел о подписании и ратификации "Харьковских соглашений"

Напомним, что 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное производство касательно подготовки, подписания и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.

В марте 2021 экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений.

СБУ депутаты харьковские соглашения СНБО парламент

 
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