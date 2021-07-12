СНБО планирует в пятницу рассмотреть санкционный вопрос и может обнародовать реестр олигархов

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Совет нацбезопасности и обороны планирует в пятницу рассмотреть о введении санкций в отношении отдельных физических или юридических лиц.

Совет нацбезопасности и обороны планирует в пятницу рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении отдельных физических или юридических лиц и может обнародовать реестр олигархов.

Как пишет Regionews об этом в комментарии журналистам сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам соответствующие документы уже готовятся.

" В пятницу этот вопрос будет рассматриваться", - отметил Данилов.

При этом он традиционно не уточнил, кто может попасть в санкционный список.

Данилов также намекнул, что на ближайшем заседании СНБО может быть обнародован перечень олигархов, однако ушел от ответа на прямой вопрос

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в соответствии с принятым в первом чтении законопроектом об олигархах в Украине на данный момент 13 человек подпадают под определение олигарх. Он отказался отвечать кто эти люди.

В начале июля стало известно, что СНБО ввел санкции против 100 украинцев вслед за Минфином США