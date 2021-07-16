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В парламенте 16 июля снова произошла драка между парламентариями - что-то не поделили депутат от партии "Батьківщина" Вадим Ивченко и депутат от "Слуги народу" Николай Сольский

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Конфликт начался с того, что нардеп Вадим Ивченко набросился на Николая Сольского и нанес ему удар.

Народных избранников быстро утихомирили, но причина стычки пока остается неизвестной.

Эта драка уже является третьей в этом созыве.

Напомним, ранее Разумков раскритиковал нардепов за драки в Раде.