17:41  15 июля
Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
18:20  15 июля
Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 14:57 1379

Рада переименовала село Голобородька

15 июля 2021, 14:57 1379
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области.

Как пишет Regionews соответствующий проект постановления поддержали 320 народных депутатов.

Согласно документу село переименовано в Новоселовку.

Кроме этого парламентарии переименовали ряд других населенных пунктов. В частности, село Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в село Киданч, село Химчин Косовского района Ивано-Франковской области в село Химчин

1 июля Совет переименовала поселок на Донбассе в Нью-Йорк

Верховная Рада село депутаты переименование область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua