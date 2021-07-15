Рада переименовала село Голобородька
Верховная Рада переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области.
Как пишет Regionews соответствующий проект постановления поддержали 320 народных депутатов.
Согласно документу село переименовано в Новоселовку.
Кроме этого парламентарии переименовали ряд других населенных пунктов. В частности, село Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в село Киданч, село Химчин Косовского района Ивано-Франковской области в село Химчин
1 июля Совет переименовала поселок на Донбассе в Нью-Йорк
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика