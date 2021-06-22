Городской голова Калуша написал заявление об отставке

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22 июня мэр Калуша Андрей Найда написал заявление о сложении полномочий городского головы по собственному желанию

Об этом сообщает местное издание "Вікна", передает RegioNews.

Известно, что заявление уже зарегистрировали в исполнительном комитете Калушского горсовета. Его должны рассмотреть на очередной сессии, которая состоится 24 июня.

Причиной досрочного сложения полномочий Андрей Найда назвал состояние здоровья.

В случае принятия отставки депутатами полномочия мэра города до проведения новых выборов и объявления результатов голосования будет выполнять секретарь совета Виктор Гильтайчук.

Внеочередные выборы городского головы должны быть назначены Верховной Радой Украины не позднее чем в 90-дневный срок с дня прекращения полномочий.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Ивано-Франковской области.