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14 июля 2021, 16:06 70

У Зеленского будут подавать апелляцию на решение суда по Тупицкому

14 июля 2021, 16:06 70
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Фото из открытых источников
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Офис президента будет подавать апелляцию на решение Верховного суда о незаконности освобождения бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет RegioNews.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае", - отметил Подоляк.

Он также отмечает, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "которое обоснованно подозревается в совершении преступлений против правосудия". А решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу.

Напомним, 14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского, которым отменено назначение Тупицкого судьей КСУ.

суд Украина Офис президента президент Александр Тупицкий

 
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