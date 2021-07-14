У Зеленского будут подавать апелляцию на решение суда по Тупицкому
Офис президента будет подавать апелляцию на решение Верховного суда о незаконности освобождения бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет RegioNews.
"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае", - отметил Подоляк.
Он также отмечает, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "которое обоснованно подозревается в совершении преступлений против правосудия". А решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу.
Напомним, 14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского, которым отменено назначение Тупицкого судьей КСУ.