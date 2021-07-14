На Запорожье руководитель каменного карьера подозревается в хищении гранита: 450 млн грн госущера

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Руководитель каменного карьера в Запорожской области подозревается в масштабном хищении гранита. Сумма госущерба из-за нелегальной добычи составляет 450 млн гривен

Об этом сообщают в пресс-центре Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Сообщено о подозрении руководителю одного из каменных карьеров по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенного путем взрыва (ч. 4 ст. 240 УК Украины), - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, директор предприятия при отсутствии соответствующих разрешительных документов в течение сентября-декабря 2018 года организовал незаконную добычу гранита, для чего совершил три массовых взрыва на месторождении.

Таким образом, незаконно добыто более 85 тысяч полезных ископаемых общегосударственного значения стоимостью более 450 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, в июне в Донецкой области должностному лицу сообщено о подозрении в хищении глины на 48,7 млн.

Также известно, что бизнес-компании добровольно вернули государству две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти.