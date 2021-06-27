Фукс: Я дружу с Аваковым уже 30 лет, поэтому глава МВД не поддержал санкции президента

Павел Фукс считает, что СНБО при Владимире Зеленском становится несерьезным органом, который свои решения основывает на информации с "каких-то сайтов"

Об этом он сказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина24.

Павел Фукс считает, что президент Владимир Зеленский подписывает указы, не проверяя информации, на которой они основаны. "СНБО при президенте, в моем понимании, это один из самых серьезных органов, в котором участвует президент лично, и когда ты туда идёшь, ты состоишь в этом совете, то ты должен проверить все до мельчайших деталей… Я не знаю, кто предоставлял информацию, безусловно, где-то нашел Данилов, я думаю, какие-то службы принесли ему. Которые тоже где-то нашли, на каких-то сайтах", - заявил Фукс.

Павел Фукс считает, что президент легко поддается манипуляциям. "Безусловно, президент дико принципиальный человек, я понимаю, что ему по моей ситуации Данилов, спецслужбы вбили что-то в голову", - отметил Фукс.

В то же время Павел Фукс считает, что спикер ВР Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков проявили отличную от президентской позицию и не голосовали за санкции против него, потому что Аваков хорошо знает бизнесмена.

"Ну, может быть, потому министр (глава МВД Арсен Аваков – ред.) мог не голосовать, потому что мы знакомы почти 30 лет, и он знает, что я не вру, что я не гражданин России, может быть поэтому, я не знаю. Вы просто моё мнение спрашиваете, но знаете, когда мы с вами, допустим, дружим, общаемся и я знаю все про вас", - сказал Фукс.

На уточняющий вопрос ведущего, какие у него отношения с Аваковым, Фукс ответил: "Хорошие, приятельские. Мы не часто, он человек занятой, но иногда разговариваем. Харьков беспокоит, он тоже фанат Харькова, очень переживает за Харьков".

Кроме того, Павел Фукс высказался против курса Владимира Зеленского на деолигархизацию. "Я к этому очень негативно отношусь. Почему, потому что такого нет ни в одной стране мира, это как будто знаете, над нами какой-то эксперимент проводят", - ответил Фукс на вопрос о своем отношении к деолигархизации.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Павел Фукс уже заявлял о том, что президент Владимир Зеленский - доверчивый и легко верит якобы дезинформации, которую ему подсовывают. Фукс намерен судиться из-за указа президента, которым против бизнесмена вводится полный пакет персональных санкций, и считает, что легко выиграет судебный процесс против президента.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Павла Фукса, который имеет российское происхождение, но во времена президентства Петра Порошенко получил гражданство Украины. В то же время эксперты уже заявили, что санкции СНБО в отношении Фукса повлияют на выборы мэра Харькова.

Павел Фукс неоднократно заявлял, что поддерживает на мэрских выборах в Харькове временного голову Игоря Терехова, который в 2007-2010 годах занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.

Напомним, что 31 октября 2021 года в Харькове пройдут досрочные выборы городского головы.