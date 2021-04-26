Зеленский хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США

Президент предлагает включить в "минский формат" представителей США, Великобритании и Канады

Президент предлагает включить в "минский формат" представителей США, Великобритании и Канады

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо переписать Минские соглашения и расширить количество участников переговоров, в частности, включить США, Канаду и Великобританию.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает RegioNews.

Есть два варианта: мы можем изменить Минский формат или использовать другой. Скорость важна. Скорость этого процесса очень важна, потому что мы ежедневно теряем людей", - считает президент.

По мнению Зеленского, перезагрузить формат могут США, Великобритания и Канада.

Он также добавил, что готов обсуждать вопросы урегулирование ситуации на Донбассе с президентом России.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что новые предложения по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28 апреля.