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26 апреля 2021, 13:41 34

Зеленский хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США

26 апреля 2021, 13:41 34
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Президент предлагает включить в "минский формат" представителей США, Великобритании и Канады
Президент предлагает включить в "минский формат" представителей США, Великобритании и Канады
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо переписать Минские соглашения и расширить количество участников переговоров, в частности, включить США, Канаду и Великобританию.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает RegioNews.

Есть два варианта: мы можем изменить Минский формат или использовать другой. Скорость важна. Скорость этого процесса очень важна, потому что мы ежедневно теряем людей", - считает президент.

По мнению Зеленского, перезагрузить формат могут США, Великобритания и Канада.

Он также добавил, что готов обсуждать вопросы урегулирование ситуации на Донбассе с президентом России.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что новые предложения по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28 апреля.

Донбасс РФ США Владимир Зеленский минские соглашения президент

 
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