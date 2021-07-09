Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря: кто им стал

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа.

В то же время глава государства издал указ об увольнении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря.

Никифоров в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Он имеет почти 15-летний опыт работы в тележурналистике, работал на разных каналах. До назначения в Офис президента работал телеведущим на телеканале "Украина 24".

Напомним, ранее стало известно, на какой должности в ОП теперь будет работать Мендель.