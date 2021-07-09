Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря: кто им стал
Президент Владимир Зеленский назначил журналиста и телеведущего Сергея Никифорова своим новым пресс-секретарем
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий указ президента.
"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа.
В то же время глава государства издал указ об увольнении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря.
Никифоров в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Он имеет почти 15-летний опыт работы в тележурналистике, работал на разных каналах. До назначения в Офис президента работал телеведущим на телеканале "Украина 24".
Напомним, ранее стало известно, на какой должности в ОП теперь будет работать Мендель.
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