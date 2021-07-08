В Киеве Тесла врезалась в маршрутку

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В Киеве на улице Генерала Наумова Tesla влетела в маршрутку. В результате ДТП электрокар смял и пробил бок маршрутного такси

Об этом сообщает УНН, передает RegioNews.

Известно, что водитель маршрутного такси двигался вдоль улицы Корсунской. При повороте на улицу Генерала Наумова почувствовал сильный удар в бок. Удар нанесла Tesla, которая по словам водителя маршрутного такси, двигалась со скоростью более 100 километров в час, - говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобиль Tesla получил серьезные повреждения передней части машины, а у маршрутного такси насквозь пробит бок.

По словам очевидцев, на момент столкновения в электрокаре находился только водитель, а в маршрутном такси кроме водителя было еще трое пассажиров. Никто из участников данного инцидента не пострадал.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, вчера на Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, четверо погибших.