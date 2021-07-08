12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
17:55  08 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 18:52 1128

В Киеве Тесла врезалась в маршрутку

08 июля 2021, 18:52 1128
Читайте також українською мовою
Фото УНН
Читайте також
українською мовою

В Киеве на улице Генерала Наумова Tesla влетела в маршрутку. В результате ДТП электрокар смял и пробил бок маршрутного такси

Об этом сообщает УНН, передает RegioNews.

Известно, что водитель маршрутного такси двигался вдоль улицы Корсунской. При повороте на улицу Генерала Наумова почувствовал сильный удар в бок. Удар нанесла Tesla, которая по словам водителя маршрутного такси, двигалась со скоростью более 100 километров в час, - говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобиль Tesla получил серьезные повреждения передней части машины, а у маршрутного такси насквозь пробит бок.

По словам очевидцев, на момент столкновения в электрокаре находился только водитель, а в маршрутном такси кроме водителя было еще трое пассажиров. Никто из участников данного инцидента не пострадал.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, вчера на Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, четверо погибших.

Киев ДТП нарушение маршрутки авария

В Киеве неизвестные сожгли остановку
08 июля 2021, 11:44
Во Львове водитель на скорости влетел в помещение коммунального предприятия: есть потерпевшие
08 июля 2021, 11:25
В столице сегодня из-за жары ограничат въезд фур
08 июля 2021, 10:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua