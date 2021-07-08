Стало известно, когда Рада может принять антикоррупционную стратегию
Верховная Рада может принять закон об основах государственной антикоррупционной политики на 2021-2025 годы уже осенью
Как сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, речь идет о законопроекте №4135, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
"Готов ко второму чтению фундаментальный законопроект об основах государственной антикоррупционной политики. Учитывая количество поправок, прогнозирую, что где-то осенью Украина получит свою антикоррупционную стратегию. Потому что для этого есть и политическая воля, и понимание, и общая поддержка в обществе", - подчеркнул Стефанчук.
Напомним, недавно Арахамия рассказал, как олигархи влияют на голосование в парламенте.
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