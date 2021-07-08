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08 июля 2021, 14:38 30

Стало известно, когда Рада может принять антикоррупционную стратегию

08 июля 2021, 14:38 30
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада может принять закон об основах государственной антикоррупционной политики на 2021-2025 годы уже осенью

Как сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, речь идет о законопроекте №4135, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"Готов ко второму чтению фундаментальный законопроект об основах государственной антикоррупционной политики. Учитывая количество поправок, прогнозирую, что где-то осенью Украина получит свою антикоррупционную стратегию. Потому что для этого есть и политическая воля, и понимание, и общая поддержка в обществе", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, недавно Арахамия рассказал, как олигархи влияют на голосование в парламенте.

Украина Верховная Рада коррупция нардеп парламент

 
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