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09 июля 2021, 10:21 709

Нардеп Юрченко во Львове совершил ДТП и попытался сбежать

09 июля 2021, 10:21 709
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Во Львове, исключенный из фракции «Слуга народа», народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП и попытался сбежать с места происшествия

Как пишет Regionews со ссылкой на сюжет ТСН он задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто стояло в пробке

Депутат на автомобиле "Форд Мустанг" хотел скрыться с места происшествия, но не смог, поскольку дорога была заблокирована машинами.

Водитель пострадавшей иномарки начал снимать Юрченко, а тот бросился с кулаками и вырвал телефон.

Сотрудники патрульной полиции, прибывшие на место ДТП, заподозрили, что Юрченко находился в состоянии наркотического опьянения, после чего повезли нардепа на осмотр.

"Результат теста это подтвердил", - говорится в сюжете.

Напомним, что экс-коллега Юрченко по фракции Александр Дубинский обвинял его в избиении человека. В начале декабря 2020 года в Киеве избили самого Юрченко

Юрченко подозревается в получении взятки. На фоне скандала он был исключен из пропрезидентской фракции "Слуга народа"

наркотики ДТП полиция происшествия депутат

 
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