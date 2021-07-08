СБУ задокументировала многомиллионные кражи в "Киевавтодоре"

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, только одна по закупкам этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб более чем 20 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 КК "Киевавтодор" провела закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договоры с подчиненной ей компанией на поставку 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн.

"По предварительным оценкам, закупку осуществлено по значительно завышенным ценам. Таким образом, только этой закупкой "Киевавтодор" нанес ущерб столичному бюджету на более чем 20 млн грн ", - отмечают в СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор", в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов дела.

Изъята финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие по версии правоохранителей противоправную деятельность.

Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с Государственным бюро расследований и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

Напомним, что утром 8 июля ГБР и СБУ обыскивали Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодор".