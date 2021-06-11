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Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года
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11 июня 2021, 08:32 364

Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года

11 июня 2021, 08:32 364
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Фото: из открытых источников
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Введение накопительной пенсионной системы, а также реформы Службы безопасности Украины и судебной системы станут главными вопросами, которые "Слуга народа" хочет решить до конца 2021 года

Как передает RegioNews, главу фракции "слуг" Давида Арахамию цитирует пресс-служба партии.

Первый вопрос - судебная реформа. Второе - реформа СБУ и создание бюро экономической безопасности. Законодательный механизм уже существует, но надо завершить этот процесс. Третий вопрос - система накопительной второй пенсии", - отметил политик.

Арахамия подчеркнул, что концепция накопительной пенсионной системы уже создана. Но будет большое общественное обсуждение. Ведь этот вопрос касается каждого гражданина Украины.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, как олигархи влияют на голосование в парламенте.

Давид Арахамия реформа Слуга народа партия суды

 
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