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08 июля 2021, 16:47 12

Нардепы на следующей неделе планируют собраться на два внеочередных заседания

08 июля 2021, 16:47 12
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Фото из открытых источников
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Парламент на следующей неделе намерен собраться на два внеочередных заседания

Об этом сообщила нардеп от СН Юлия Гришина в Telegram, пишет RegioNews.

"В понедельник планируется заседание фракции. А во вторник и четверг - внеочередные заседания парламента", - рассказала она.

Нардеп добавила, что на заседании фракции нардепы "Слуги народа" хотят обсудить целый ряд законопроектов, в частности, относительно корпоративного управления в государственных предприятиях.

Напомним, ранее в "Слуге народа” назвали дату рассмотрения законопроекта об олигархах.

Украина нардепы Верховная Рада заседание нардеп

 
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