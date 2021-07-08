Нардепы на следующей неделе планируют собраться на два внеочередных заседания
Парламент на следующей неделе намерен собраться на два внеочередных заседания
Об этом сообщила нардеп от СН Юлия Гришина в Telegram, пишет RegioNews.
"В понедельник планируется заседание фракции. А во вторник и четверг - внеочередные заседания парламента", - рассказала она.
Нардеп добавила, что на заседании фракции нардепы "Слуги народа" хотят обсудить целый ряд законопроектов, в частности, относительно корпоративного управления в государственных предприятиях.
Напомним, ранее в "Слуге народа” назвали дату рассмотрения законопроекта об олигархах.
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