Нардепы на следующей неделе планируют собраться на два внеочередных заседания

07 июля 2021

Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции

Президент, как и требует закон, ответил на петицию об увольнении Татарова. Но ответил так, что ни у кого не осталось сомнений – ни в продолжении работы этого одиозного заместителя главы ОП на Банковой...