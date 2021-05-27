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В Кабмине объявили повторный конкурс на главу Нацслужбы здоровья
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27 мая 2021, 09:44 96

В Кабмине объявили повторный конкурс на главу Нацслужбы здоровья

27 мая 2021, 09:44 96
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Фото: Facebook
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В четверг, 27 мая, в Украине стартует повторный конкурс на занятие должности главы Национальной службы здоровья.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 26 мая. Прием документов продлится до 2 июня 2021 года. Для кандидатов предусмотрено тестирование и собеседование.

Убежден, что его возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и наши медицинские работники", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее конкурс на занятие этой должности проводился во время работы предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.

Как сообщалось, правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения.

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