Рада соберется еще на два внеочередных заседания в последнюю неделю пленарной сессии
Верховной Рады IX созыва состоятся еще два внеочередных заседания парламента в последнюю пленарную неделю пятой сессии
Это прогнозирует первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
До конца сессии следующей пленарной недели у нас снова будут внеочередные заседания в том же режиме - вторник, четверг, - сказал Корниенко.
Он также не исключает, что Верховная Рада до летних каникул примет в целом закон о деолигархизации.
Если мы будем успевать. Будет мало поправок, почему нет? - ответил народный депутат на вопрос, будет ли принят до летних каникул закон о деолигархизации.
В то же время Корниенко предположил, что никаких внеочередных сессий во время парламентских каникул не будет, поскольку все депутаты будут в отпусках.
При этом он сообщил, что парламент соберется на торжественное заседание в День Независимости Украины - 24 августа.
Про большой герб у нас есть законопроект. Хотелось бы в торжественной атмосфере его обсудить и, возможно, принять в первом чтении и, может, сразу в целом, - отметил первый зампред главы фракции.
Согласно графика работы Верховной Рады, последняя пленарная неделя сессии - 13-16 июля.
Как сообщалось, стало известно, когда Рада возьмется за закон о НАБУ. Парламент будет рассматривать закон о Национальном антикоррупционном бюро во втором чтении осенью.