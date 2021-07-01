Рада соберется еще на два внеочередных заседания в последнюю неделю пленарной сессии

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Верховной Рады IX созыва состоятся еще два внеочередных заседания парламента в последнюю пленарную неделю пятой сессии

Это прогнозирует первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До конца сессии следующей пленарной недели у нас снова будут внеочередные заседания в том же режиме - вторник, четверг, - сказал Корниенко.

Он также не исключает, что Верховная Рада до летних каникул примет в целом закон о деолигархизации.

Если мы будем успевать. Будет мало поправок, почему нет? - ответил народный депутат на вопрос, будет ли принят до летних каникул закон о деолигархизации.

В то же время Корниенко предположил, что никаких внеочередных сессий во время парламентских каникул не будет, поскольку все депутаты будут в отпусках.

При этом он сообщил, что парламент соберется на торжественное заседание в День Независимости Украины - 24 августа.

Про большой герб у нас есть законопроект. Хотелось бы в торжественной атмосфере его обсудить и, возможно, принять в первом чтении и, может, сразу в целом, - отметил первый зампред главы фракции.

Согласно графика работы Верховной Рады, последняя пленарная неделя сессии - 13-16 июля.

Как сообщалось, стало известно, когда Рада возьмется за закон о НАБУ. Парламент будет рассматривать закон о Национальном антикоррупционном бюро во втором чтении осенью.

Ранее сообщалось, что Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение № 169 О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва.