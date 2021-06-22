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22 июня 2021, 19:16 2

Обжалование санкций против телеканалов Медведчука: суд продолжит рассмотрение 20 сентября

22 июня 2021, 19:16 2
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Фото из открытых источников
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Кассационный админсуд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о применении санкций к ООО «АРИАДНА ТВ» 20 сентября 

Как передает RegioNews, об этом информирует в Facebook пресс-служба ВС.

22 июня 2021 года Кассационный административный суд в составе ВС продолжил рассмотрение дела № 9901/47/21 по иску ООО "АРИАДНА ТВ", в котором обжаловано Указ Президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении СНБО Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцу. Суд отложил рассмотрение дела. Следующее судебное заседание назначено на 14:30 20 сентября 2021 года, - говорится в сообщении.

В частности, во время судебного заседания было заслушано ходатайство представителя истца о приобщении доказательств к материалам дела, и Верховный Суд удовлетворил это ходатайство.

Кроме того, коллегия судей во время рассмотрения ходатайства представителей истца об обращении КАС ВС к СБУ с целью предоставления представителям истца письменного разрешения для ознакомления с документами дела содержат гриф "Для служебного пользования", обратила внимание на отсутствие таких документов в материалах дела и отметила, что это ходатайство будет решено после поступления соответствующих документов в суд.

ВС также удовлетворил ходатайство представителей истца и предоставил им право на ознакомление с документами с грифом "Секретно", поскольку представители истца получили доступ и допуск к государственной тайне.

Как сообщалось 5 апреля, Верховный Суд рассматривает 10 исков о санкциях против телеканалов Медведчука.

Ранее, 19 марта суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан.

Напомним, президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов. Указ об этом обнародован 2 февраля.

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