Телеканал "НАШ" оштрафовали за распространение российской пропаганды

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО "НАШ 365" (логотип "НАШ"), г. Киев, и за нарушения требований украинского законодательства применила к вещателю предупреждение и штрафную санкцию на сумму свыше 110 000 грн

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает RegioNews.

Внеплановая безвыездная проверка вещателю была назначена по результатам мониторинга эфира телеканала за 4 февраля 2021 года. В этот день зафиксирована прямая трансляция передачи "Марафон" в 15:04, в которой принимал участие народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Балицкий (повтор передачи – 5 февраля в 01: 21), - говорится в сообщении.

Как отмечается, в прямом эфире Балицкий распространял утверждение и нарративы пропаганды РФ о "внешнем управлении" в Украине, что, по его мнению, создает значительную социальную, национальную напряженность, делает невозможной реализацию социально-экономических программ, препятствует совместным действиям органов государственной власти с общественностью, ведет к обострению противостояния различных социально-политических групп в обществе. Также в его высказываниях зафиксированы попытки исказить исторические факты и события в Украине. Балицкий, в частности, говорил о якобы причастности украинцев к трагедии Бабьего Яра, употреблял словосочетание "так называемый Голодомор", отрицал значение событий Революции Достоинства и тому подобное, заявляет регулятор.

Отмечается, что ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на высказывания гостя передачи.

Во время повторной трансляции передачи не были внесены изменения, что свидетельствует об отсутствии редакционной модерации и осознанное и целенаправленное действие телерадиоорганизации на распространение в эфире пропаганды страны-агрессора и разжигания национальной вражды и ненависти, - отмечают в Нацсовете.

Регулятор признал нарушения ООО "НАШ 365" требований абзацев четвертого, шестого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и применил к вещателя санкцию "объявление предупреждения". За наличие призывов в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала, к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды в соответствии с частью восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" на вещателя наложен штраф – 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067,50 грн.

Кроме того, в этот же день Нацсовет применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа" по результатам еще одной проверки. В частности, за разжигание розни в высказываниях Вадима Рабиновича, что прозвучали в эфире 3 февраля 2021 года в передаче "Наше утро". Также регулятор назначил новые невыездные внеплановые проверки телеканала за распространение в эфире высказываний с признаками языка вражды Елены Лукаш и Андрея Пальчевского. Кроме того, проверка назначена телеканалу "Макси ТВ", который также транслирует программы телеканала "НАШ", за высказывания противоправного характера Петра Симоненко.

Как сообщалось, языковой омбудсмен заявляет, что три телеканала не придерживаются обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой принять меры.

3 июня сообщалось, что ОАСК открыл дело по иску телеканала "НАШ" к Нацсовету. Окружной админсуд Киева открыл производство по делам по искам телеканала "НАШ” к Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания об обжаловании результатов внеплановых проверок.