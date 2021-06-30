В столицу из-за жары запретили въезд фур
В среду, 30 июня, с 13:30 ограничивается въезд тяжеловесного транспорта в Киев в связи с жарой
Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области, пишет RegioNews.
"Сегодня, 30 июня, с 13:30 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Напомним, недавно на рынках Киева из-за жары запретили продавать молоко и рыбу.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы