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В столицу из-за жары запретили въезд фур
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30 июня 2021, 14:46 28

В столицу из-за жары запретили въезд фур

30 июня 2021, 14:46 28
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Фото из открытых источников
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В среду, 30 июня, с 13:30 ограничивается въезд тяжеловесного транспорта в Киев в связи с жарой

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области, пишет RegioNews.

"Сегодня, 30 июня, с 13:30 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Напомним, недавно на рынках Киева из-за жары запретили продавать молоко и рыбу.

Украина Киев авто Жара Столица

 
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